В Андалусии внедряют систему поддержки жертв захватчиков жилья

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Андалусия решила активнее бороться с «окупас» — захватчиками жилья, которые активизировались в Испании во время пандемии коронавируса. Региональные власти направили в Мадрид просьбу внести изменения в законодательство, чтобы защитить владельцев недвижимости. Одновременно в Андалусии решили создать собственную систему рекомендаций и помощи пострадавшим.
Инициатива продвигается через Министерство развития, инфраструктуры и землепользования. Система базируется на информировании владельцев жилья о том, как защитить свое имущество. «Это руководство направлено на предоставление информации о правах и возможностях пострадавших; органах, принимающих претензии, а также о необходимых юридических и судебных процедурах в соответствии с действующим законодательством», — объяснили в региональном правительстве.
Последние официальные данные показывают, что в период с января по сентябрь прошлого года в Андалусии, которая является вторым наиболее пострадавшим от сквоттеров регионом после Каталонии, зарегистрировано более 1800 случаев захвата.
Теперь, если житель Андалусии столкнулся с захватом жилья, он может обратиться к системе, которая предложит ему индивидуальную консультацию, оценит все обстоятельства, сориентирует в возможных сценариях. И в итоге подскажет самый быстрый способ добиться выселения. Также будет предложена юридическая помощь.