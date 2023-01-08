Украинцы скупают жильё в Испании

Нотариусы обнародовали статистические данные о сделках с недвижимостью в Испании в период с января по июнь 2022 года.

Граждане Украины за этот период купили 1237 объектов недвижимости в Испании. Это больше, чем когда-либо. На 73% больше, чем за этот же период 2021-го. И на 60% больше, чем в среднем за последние 15 лет (обычно украинцы покупали 774 объекта за полгода).

По словам риелторов, обычно к ним обращаются украинские семьи с детьми. В последнее время часто ищут жильё женщины с детьми, которые были вынуждены покинуть родину. Обычно они ищут недорогое жильё.

Однако выросли продажи и в сегменте элитной недвижимости. Среди таких покупателей популярны дома или квартиры с террасами дороже 500 тысяч евро в престижных районах Барселоны.

Абсолютные лидеры среди всех испанских провинций — Аликанте, Валенсия, Барселона, Малага. Там украинцы покупают чаще всего. На карте (составлена порталом Idealista) показаны самые популярные регионы.