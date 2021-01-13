Трёхэтажный дом в Испании за 63 тыс. евро... Банки распродают недвижимость

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Недвижимость в Испании давно не была такой доступной. Средняя цена квадратного метра на конец декабря составила 1779 евро. Euribor, определяющий стоимость ипотечных кредитов, завершил год отрицательно, установив рекордно низкий уровень: 0,497%. А крупные банки — Bankia, Cajamar, Liberbank и BBVA — соревнуются в щедрости, распродавая жильё по очень низким ценам.
Такие объекты разбросаны по всей Испании. Банки стремятся поскорее избавиться от непрофильных активов, иногда предлагая очень хорошие условия. Особенно много шале и малоквартирных домов (часто всего на две квартиры). Порой купить дом можно меньше, чем за 100 тысяч евро. Например, трёхэтажный дом в Оуренсе (Галисия) площадью 315 квадратных метров (на фото) продаётся всего за 63 тыс. евро. Он каменный и находится в сельской местности. Внутри — вполне современный, с шестью ванными комнатами и пятью спальнями. Дата постройки — 2009 год.
В Кастельоне (Валенсия) 148-метровое шале можно купить за 121 тыс. евро. Домик в муниципалитете Рохалес (Аликанте) площадью 70 квадратных метров — за 105 тыс. евро. Двухэтажную 84-метровую квартиру в Альгорфе (Аликанте) в жилом комплексе с бассейном — за 87 тыс. Дом площадью 173 квадратных метров в Толедо — за 135 тыс. Шале в Гранаде площадью 215 метров — за 148 тыс.