СМИ: цифровые кочевники подняли цены на аренду жилья в Барселоне

Издание La Vanguardia пишет о росте цены на аренду жилья в Барселоне и констатирует, что виноваты в этом иностранцы, а именно цифровые кочевники.

В 2022 году 43% снятых в аренду квартир пришлось на долю иностранцев (при этом до пандемии их было всего 15%). Эксперты связывают такой бурный рост с комфортной средой, которую создали власти Барселоны для цифровых кочевников и стартаперов.

«Это преимущественно мелкие предприниматели, которые в своих странах работали из дома, а теперь делают это в Барселоне. В нашем случае это в основном французы, у которых во Франции есть фирма. И им не нужна сезонная аренда, потому что они тут надолго», - рассказали в компании Amat Immobiliaris. У номадов довольно высокий доход и они более платёжеспособны, чем местное население. Эксперты говорят, что то же самое сейчас происходит и во многих других городах. Например, в Лиссабоне.

Рынок аренды в Барселоне, по словам риелторов, уже трещит по швам. Предложений всё меньше. Цены растут. Растёт и средний возраст квартиросъёмщиков. Сейчас он уже перевалил за 40 лет.

Выход из этой ситуации эксперты видят в увеличении квартирного фонда и налоговом поощрении арендодателей, которые снижают цены.