Где сейчас можно дёшево снять квартиру в Испании?

Портал Idealista подготовил список испанских муниципалитетов с самой доступной арендой жилья.

Если вы хотите недорого поселиться в Валенсии, обратите внимание на городки Хатива и Альсира (и там, и там средняя стоимость аренды — 5,5 евро за квадратный метр в месяц).

В провинции Аликанте можно дёшево снять квартиру в городе Эльда (5,2 евро за метр).

В Кастельоне это Вильярреаль (5,3 евро).

В Каталонии самое дешёвое съёмное жильё нашлось в провинции Таррагона, в муниципалитете Тортоса.

Но дешевле всего сдаются квартиры в провинции Хаэн. В муниципалитетах Баэса и Линарес за квадратный метр просят 4,3 и 4,7 евро соответственно.

На фото — Линарес (Хаэн, Андалусия).