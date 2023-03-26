Где иностранцы чаще всего покупают испанскую недвижимость?

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Испанская коллегия регистраторов опубликовала данные о рынке недвижимости по итогам IV квартала 2022 года. На карте показано, какие провинции пользуются наибольшей популярностью у иностранных покупателей.
Испанская коллегия регистраторов опубликовала данные о рынке недвижимости по итогам IV квартала 2022 года. На карте показано, какие провинции пользуются наибольшей популярностью у иностранных покупателей. Безусловный лидер — Аликанте, где в последнем квартале прошлого года 43% продаж пришлось на долю иностранцев. На втором месте — Балеарские острова (36%). На третьем — Малага (34%). Также иностранцев очень интересует жильё на Тенерифе, в Жироне, Лас-Пальмас, Мурсии, Альмерии, Кастельоне, Таррагоне, Валенсии и Барселоне. Больше всего купили британцы, немцы и французы.
И, напротив, наименьший интерес для иностранных покупателей представляет Кордова, Оуренсе, Леон, Паленсия, Сеговия и Касерес.