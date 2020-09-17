Самый дорогой дом в Марбелье ищет хозяина

В урбанизации Ла Сагалета, считающейся одной из самых роскошных в Европе, продаётся дом за 32 млн евро — самый дорогой в Марбелье.

Недвижимость оценивается в 10 289 евро за квадратный метр, но будущий покупатель должен внести 2 567 485 евро в счет расходов и налогов. Таким образом окончательная цена составит 34 567 485 евро.

Вилла расположена на участке в 13 845 квадратных метров, а общая площадь жилья составляет 3 110 квадрата. Всего в особняке 10 спален, 14 ванных комнат, сауна, спа, парковка и система «умный дом», сигнализация.

Здание окружено садами с большим разнообразием природных ландшафтов, бассейнами, фонтанами, террасами и панорамными точками, с которых можно любоваться видами. Здесь также есть кинотеатр, профессиональный тренажерный зал и игровая комната.

Ла Сагалета считается одной из самых безопасных и дорогих урбанизаций в Европе. Как сообщают испанские информационные агентства, цены на недвижимость в этом комплексе, относящемся к территории муниципалитета Бенаавис (Малага), колеблются в пределах от 5 до 25 млн евро.

Идея строительства урбанизации зародилась в 1989 году, когда компания приобрела на аукционе особняк саудовского миллионера Аднана Хашогги и прилегающие к нему земли, включавшие в себя охотничий надел. Сейчас эта вилла выполняет функции клубного дома. Изначально планировалось построить 3 000 домов, однако идеолог проекта Энрике Перес Флорес предложил сократить эту цифру до 420. На сегодняшний день построено всего 230 вилл.

На территории урбанизации есть вертолетная площадка, конный клуб, два поля для гольфа и озеро. Генеральный директор управляющей компании Хакобо Сестино говорит, что уединение – важнейшая составляющая "генетического кода" Ла Сагалета. Среднестатистические жители комплекса – предприниматели из стран Северной Европы и главы крупных компаний в возрасте 50-60 лет. Всех их объединяет очень высокая покупательская способность и желание не мелькать на публике.

Когда появляется потенциальный покупатель, руководство компании начинает тщательный процесс отбора, проверяя доходы и гарантии претендента. Сестино объяснил, что проверка происхождения средств осуществляется благодаря контактам председателя и членов правления в европейских финансовых организациях. Если они не уверены в кандидате, то недвижимость ему не продадут.

Полет фантазии архитекторов, работающих в Ла Сагалета, ограничивается только требованием строить дома высотой не более двух этажей и застелить крышу черепицей. Кроме того, на территории особняков нельзя строить теннисные корты. Площадь большинства имеющихся вилл составляет от 3 до 10 тысяч квадратных метров. Они имеют подземные парковки на пять автомобилей, кинозалы и завораживающие виды на побережье Африки и Гибралтар. Содержание такой резиденции обходится в 70 000 евро в год, а на содержание мест общего пользования собственники сдают 5 000 евро в год. Эту сумму Сестино считает "не слишком высокой" с учетом уровня урбанизации.