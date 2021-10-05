Рентабельность инвестиций в недвижимость в Испании составляет 7%

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Рентабельность брутто инвестиций в жилую недвижимость в Испании в III квартале 2021 года составила 7%. Для коммерческих помещений — 9,4%. Для офисов — 11,4 %.
Рентабельность инвестиций в недвижимость в 15 раз превышает рентабельность в 10-летние государственные облигации. Впрочем, по сравнению с прошлогодними показателями рентабельность снизилась. В III квартале 2020 года она составляла 7,9%.
Самая высокая рентабельность зафиксирована в Мурсии (8,3%), Лериде (7,9%), Уэльве (7,4%). Самая низкая — в Сан-Себастьяне (3,6%), Пальме (4,4%), А-Корунье (4,5%), Барселоне (4,5%).
Статистика подготовлена порталом Idealista.