Регистраторы недвижимости сообщили о росте продаж жилья в Испании

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В ноябре продажи жилой недвижимости в Испании, по данным регистраторов, значительно выросли. За этот месяц было закрыто 37 149 сделок купли-продажи, а это на 3,5% больше, чем в ноябре 2019 года, когда о грядущей пандемии ещё не знали.
Ноябрьский рост стал первым с момента наступления эпидемии и последовавшего за ней экономического кризиса. Декабрьская статистика ещё не известна. В последний раз рост продаж в годовом выражении фиксировался в феврале 2020 года.
В ноябре также выросло число выданных ипотечных кредитов в Испании — до 27 122 (на 1,5% больше).
Продажи жилья выросли в 11 автономных сообществах, включая Мадрид и Каталонию (на 3,6% и 6,7% соответственно).