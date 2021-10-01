Прогноз: в 2022 году Испания привлечёт значительные инвестиции в недвижимость

По прогнозам компании Knight Frank, в 2022 году Испания, Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды станут европейскими странами, которые привлекут больше всего инвестиций в недвижимость. Аналитики ожидают инвестиций в испанский сектор недвижимости в размере 7,5 млрд евро.

«Испания - очень привлекательная страна для инвестиций в недвижимость, благодаря лучшей по сравнению с другими странами доходности в премиальных районах. После удара пандемии сектор недвижимости Испании быстро восстанавливается, особенно в сфере логистики и центров обработки данных. «Мы уверены, что к 2022 году будет закреплен рост, который мы наблюдаем сейчас», - сказал Хорхе Сена, представитель Knight Frank в Испании.