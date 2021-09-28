Составлен портрет среднестатистического покупателя недвижимости в Испании

Последние новости Испании на русском языке
По результатам опроса, проведённого объединением ассоциаций, связанных с недвижимостью (FAI), составлен портрет среднестатистического покупателя жилья в Испании.
Большинство покупателей — люди в возрасте от 40 до 50 лет, как правило с детьми.
Больше всего запросов (37,3%) — на недвижимость в ценовом диапазоне от 100 до 150 тысяч евро. Около 26% — от 150 до 200 тысяч. И только 4,6% могут позволить себе квартиры и дома стоимостью более 300 тысяч евро.
Половина покупателей вкладывают часть своих сбережений и берут ипотеку. Почти 23% полностью рассчитывают на заёмные средства.
В случае аренды жилья картина меняется. Чаще всего снимают квартиры бездетные пары в возрасте до 40 лет.