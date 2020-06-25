Прогноз: инвестиции в испанскую недвижимость упадут на 30% в этом году

Международная консалтинговая компания CBRE прогнозирует 30-процентное падение инвестиций в испанскую недвижимость в 2020 году — до 9 млрд евро. В прошлом году в недвижимость Испании было вложено 12 млрд евро.
Вместе с тем компания признаёт, что Испания остаётся привлекательным для инвесторов рынком. Но последствия пандемии коронавируса обязательно дадут о себе знать. В CBRE, отмечают, что треть инвестиционных проектов были свёрнуты из-за эпидемии. 12% — официально закрыты, а 18% присвоен «рискованный» статус. А остальные 70% сделок просто были отложены. Причём 51% — бессрочно.
Ранее консалтинговая компания Cushman&Wakefield сообщила, что крупные инвесторы располагают общей суммой в размере 40 млрд евро, которые фонды готовы вложить в испанскую недвижимость. Причём среди инвестфондов 75% зарубежных. Большинство инвесторов (63%), по данным компании, считают, что рынок недвижимости в Испании восстановится в течение ближайших 18 месяцев.Темы: Недвижимость Бизнес