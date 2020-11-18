Продажи частных домов в Испании взлетели из-за пандемии

Предпочтения покупателей жилья в Испании явно сместились в сторону частных домов, отмечают регистраторы недвижимости. По их данным, в третьем квартале текущего года каждый пятый проданный объект был частным домом (20,4%). Остальное пришлось на квартиры. Никогда ещё шале не пользовались такой популярностью в Испании. Например, летом 2012 года на их долю пришлось 15% сделок.
Эксперты отмечают, что пандемия коронавируса и вынужденное домашнее заточение заставили людей искать более комфортные варианты проживания. Логично, что выбор был сделан в пользу просторного жилья с возможностью гулять и дышать свежим воздухом.
Наибольшей популярностью частные дома пользуются сейчас в Кастилии-ла-Манче, Эстремадуре, Кастилии-и-Леоне, Валенсии и Андалусии. В этих регионах на шале пришлось до трети всех продаж. А наименьшей — в Стране Басков (всего 5%).
В третьем квартале выросла и средняя площадь покупаемого жилья — до 101,7 квадратного метра.Темы: Недвижимость