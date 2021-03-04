Продана одна из самых дорогих вилл в Испании

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В Марбелье примерно за 20 млн евро продана вилла, которую журнал Forbes в 2019 году оценивал в 40 млн. Этот объект считался одним из самых дорогих на территории всей Испании.
Как сообщает агентство недвижимости Drumelia, которое занималось сделкой, «как и в случае с любой недвижимостью такого масштаба, вокруг окончательной цены продажи было много публичных спекуляций, отчасти из-за статьи Forbes». Конечную стоимость объекта в агентстве объясняют так: «Площадь участка, чуть менее 6.000 м2, по сегодняшней стоимости составляет около 1.200 евро/м2, то есть общая стоимость одного только участка составляет 7 миллионов евро. Высококачественная постройка общей площадью около 3.000 м2 оценивается в 3.000 евро/м2, что составляет 9 миллионов евро. После того, как Вы учтёте расходы на лицензию и сборы, получите стоимость, где «все включено», в районе 20 млн евро».
Особняк расположен у подножья горного хребта Ла Конча. Он выполнен в неоклассическом стиле и был спроектирован известным испанским архитектором Хесусом дель Валье Карденет. Площадь самого дома — 3000 квадратных метров. А участка — 6000. «Невиданно мощно выполненный стиль экстерьера этого особняка с внушительными коринфскими колоннами, поддерживающими огромный фронтальный портик, не имеет аналогов. Внутри особняка продолжает разворачиваться грандиозная дворцовая тема. Десять спален, 13 ванных комнат, две кухни, доступ на лифте ко всем этажам, гараж на восемь автомобилей, переливной бассейн и красиво ухоженные сады», - описывают дом в компании. И, конечно, великолепный панорамный вид на Средиземное море.