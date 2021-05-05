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Агентство недвижимости Promora заключило рекордную сделку. Продан самый дорогой пентхаус в Мадриде и один из самых дорогих во всей Испании.
Квартира с собственным бассейном расположена в жилом комплексе Montalbán 11. Ее площадь 750 квадратных метров. А площадь террасы — 200 квадратных метров.
Известно, что объект был выставлен на продажу два года назад по цене 14,6 миллиона евро. Покупатель — выходец из Центральной Европы — заплатил более 19 000 евро за каждый квадратный метр.