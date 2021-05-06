На побережье Коста-дель-Соль строят комплекс дорогих вилл 

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В Бенаависе на побережье Коста-дель-Соль в Малаге идет строительство курорта Real de La Quinta. Главное преимущество — захватывающий вид на Средиземное море.
Стоимость объекта здесь стартует с 1,8 млн евро. В эту сумму входит стоимость участка под строительство особняка площадью более 500 квадратных метров с террасой до 190 метров. Но можно купить апартаменты за 395 тыс. евро.
Уже проданы участки под 18 вилл. Стоимость каждого вместе с домом начинается от 3 млн евро и зависит от площади, дизайна и проекта. Особняк можно оборудовать тренажёрным залом, СПА, баром, игровой зоной, косметологические кабинетом и даже симулятором гольфа.