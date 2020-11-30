Пандемия подогрела интерес к новостройкам в Испании

Во время пандемии коронавируса существенно вырос интерес к жилой недвижимости в новостройках, особенно в провинциях Мадрид, Барселона, Валенсия и Малага. Об этом сообщает профильный портал Idealista.
Просмотры объявлений новых домов и квартир в вышеперечисленных регионах за период с мая по октябрь 2020 года выросли на 36,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Самый большой всплеск интереса к новостройкам был отмечен в июле (рост на 48%).
Также выросла и средняя стоимость рассматриваемого жилья — с 232 тысяч евро в прошлом году до 260 тысяч евро в текущем.
Особенно сильно выросли просмотры частных домов — на 40%. Статистика по квартирам скромнее — 26%. Это в очередной раз подтверждает выводы экспертов, которые сводятся к тому, что пандемия заставила испанцев искать просторное жильё с возможностью наслаждаться свежим воздухом.
Агентства недвижимости Aedas, Habitat, Neinor, Vía Célere и Metrovacesa также отмечают рост интереса к новостройкам. В некоторых случаях до 85%.Темы: Недвижимость