Отель в Испании выставили на торги со стартовой ценой 1 евро

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Отель Tejarejo в испанской провинции Толедо продают на торгах со стартовой ценой 1 евро. При этом, как сообщает портал Idealista, оценочная стоимость этого объекта составляет 617 тысяч евро.
Площадь отеля — 719 квадратных метров. Плюс участок 370 соток с бассейном и садом. В гостинице есть 9 номеров вместимостью от двух до четырех человек, сауна, 3 конференц-зала, ресторан, лаунж-бар, библиотека и два кинотеатра.
Торги проходят на платформе Escrapalia. В них может поучаствовать любая компания или частное лицо.