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Регистраторы отмечают всплеск активности на испанском рынке недвижимости — самый сильный за последние 13 лет.
Индекс активности во втором квартале текущего года вырос на 20,9% по сравнению с прошлогодними показателями и составил 117,8 пункта. Это самый высокий показатель с 2008 года.
Рост обеспечен и прямыми продажами, и числом выданных ипотечных кредитов.
«Мы наблюдаем явное восстановление активности после больших просадок, вызванных пандемией», - говорят в Коллегии регистраторов.