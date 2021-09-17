Агентство недвижимости Уоррена Баффета откроет 40 офисов в Испании

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Агентство недвижимости Уоррена Баффета Berkshire Hathaway HomeServices Spain в ближайшие 10 лет намерено открыть 40 офисов в Испании: на Средиземноморском побережье, Канарских и Балеарских островах.
Этому решению предшествовал заключённый два года назад альянс с консалтинговой компанией Larvia, основанной в 2012 году семьей Рабасса. С тех пор присутствие компании Баффета в Испании неуклонно растёт. Бруно Рабасса рассказал, что даже в пандемию был рост. По его словам, коронавирус «изменил социальные и трудовые привычки». «Реальность такова, что мы проводим гораздо больше времени в своих домах, чем до Covid-19. Испанцы вдруг обнаружили недостатки в своих домах и решили поменять их», - говорит он.
Berkshire Hathaway HomeServices Spain, офисы которой уже расположены в Мадриде, Барселоне и Марбелье, ожидает роста выручки на 30% по итогам 2021 года.
Berkshire Hathaway HomeServices со штаб-квартирой в Калифорнии, считается крупнейшим агентством недвижимости в Соединенных Штатах по количеству сделок. У компании сеть из 1500 офисов по всему миру и более 50 000 агентов.