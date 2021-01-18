Оценщики: разница в цене на новое и вторичное жилье в Испании будет расти

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Общество оценщиков недвижимости прогнозирует дальнейший разрыв цен на новое и вторичное жилье в Испании.
Новостройки гораздо лучше противостоят экономическим последствиям, вызванным пандемией коронавируса. Квартиры в них в среднем подорожали на 0,9% по итогам 2020 года. А вторичка подешевела на 4% с марта.
Генеральный директор Обществ оценщиков Хуан Фернандес-Асейтуно заявил, что «похоже, что цены на жилье достигли пика, поскольку максимумы и минимумы сглаживаются, и эта умеренность будет продолжаться». «А изменение цен на новое и бывшее в употреблении жилье предполагает, что этот разрыв будет продолжать увеличиваться в течение 2021 года», - поясняет он.
Эксперт также подчеркнул, что в некоторых районах Испании, особенно в больших мегаполисах, снова наблюдается нехватка новостроек, что может сказаться на ценах в условиях растущего спроса.
Еще одно изменение, вызванное пандемией, которое закрепится на рынке жилья, - это рост спроса на просторные частные дома, расположенные далеко от центров крупных городов. «Пришло время небольшим городам в прибрежных районах и так называемой испанской глубинке привлекать население», - отметил он. По словам аналитика, это прекрасная возможность для роста активности и создания новых рабочих мест в нуждающихся регионах.