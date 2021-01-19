Мэрия Барселоны составила руководство для захватчиков жилья

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Городской совет Барселоны создал практическое руководство для захватчиков чужого жилья, которое поможет им избежать выселения. Команда мэра Ады Колау сочла целесообразным добавить туда раздел, где подробно описывается, какие шаги должны предпринять сквоттеры, чтобы и дальше занимать чей-то дом в условиях пандемии и действующих ограничений, сообщает портал Idealista.
В декабре 2020 года правительство утвердило королевский указ, который приостанавливал процессы выселения до 9 мая 2021 года, то есть до конца объявленного в Испании из-за пандемии режима повышенной готовности. Этот указ позволяет, например, парализовать процесс выселения за неуплату арендной платы в том случае, если квартиросъемщики оказались в «затруднительном положении». Теперь социальные службы не имеют право выселить такую семью по крайней мере до 9 мая.
Со своей стороны власти Барселоны на своем сайте гарантируют: «Если вы заселились в дом и получили петицию о выселении, по закону, можно запросить отсрочку, если домовладельцем является компания или крупный владелец, а вы находитесь в условиях экономической уязвимости из-за COVID-19».
Окупасам также рекомендуют обратиться за помощью, если они в ней нуждаются: «Если у вас есть какие-либо вопросы о том, как воспользоваться различными послаблениями в связи covid-19 в отношении жилья или любые другие вопросы, связанные с жильем, вы можете записаться на прием».