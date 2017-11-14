Объемы продаж жилья в Испании выросли на 11%

Число сделок купли-продажи жилья в сентябре выросло на 11% в среднегодовом выражении и достигло отметки в 38 610 операций, сообщает сайт Idealista со ссылкой на данные Национального института статистики (INE). Этот показатель растет уже пять месяцев подряд, однако повышения постепенно становятся более умеренными: если в мае продажи выросли на 23%, то в июне эта цифра составила 19,3%, в июле – 17%, а в августе – 16%.