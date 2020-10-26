Никто не хочет покупать дом знаменитого испанского поэта

Знаменитый испанский драматург и поэт Хосе Соррилья умер в конце XIX века. Дом в муниципалитете Лерма (Бургос), который долгое время был резиденцией его семьи, никак не могут продать, сообщает издание El Pais.
Дом площадью 210 квадратных метров был построен в XIX веке. Он нуждается в ремонте. За объект просят 100 тысяч евро. В доме есть семь спален, две ванные комнаты, чердак и внутренний дворик.
Несколько лет назад городской совет Лермы установил мемориальную доску на стене, напоминающую о том, кому раньше принадлежал домик.Темы: Недвижимость