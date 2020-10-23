Какие квартиры чаще всего покупают в Испании?

Аналитики выяснили, какие квартиры в последнее время пользуются наибольшим спросом у покупателей испанской недвижимости. Для этого эксперты профильного портала Idealista изучили данные за сентябрь.
Выяснилось, что идеальная квартира для продажи в Испании должна быть такой: 104 квадратный метра, три спальни и цена не выше 191 106 евро.
Больше всего за жильё готовы платить покупатели недвижимости на Балеарских островах — в среднем 343 900 евро. За ними следуют Мадрид (284 728 евро), Страна Басков (263 381 евро) и Каталония (242 474 евро).
В Мурсии же покупатели предпочитают платить меньше всего — 115 522 евро. Далее следуют Кастилья-и-Леон (119 886 евро), Кантабрия (130 368 евро), Астурия (131 177 евро), Арагон (136 596 евро) и Ла-Риоха (137 911 евро).
Покупатели жилья в Эстремадуре предпочитают просторные квартиры (196 квадратных метров в среднем), за ними следуют Кастилья-Ла-Манча (195) и Балеарские острова (118), Андалусия (110), Мурсия (109), Мадрид и Валенсия (107 в обоих случаях). В Кантабрии популярны маленькие квартиры — около 75 квадратных метров. В Арагоне - 92 метра, а в Каталонии - 94.
В всех регионах покупатели чаще ищут квартиру. Кроме Эстремадуры и Кастильи-Ла-Манча, где большинство запросов связано с поисками дома.Темы: Недвижимость