Непрошеные гости сорвали отпуск владельцам виллы в Аликанте

Семья из Великобритании собиралась улететь в Испанию, чтобы провести отпуск на своей вилле в муниципалитете Хавеа (Аликанте). Но за несколько дней до вылета им позвонила домработница и сообщила плохие новости. Британцам пришлось сдать билеты.

Британцы купили виллу четыре года назад. Это просторный дом с 12 комнатами, садом, бассейном. Каждое лето они проводили здесь отпуск. Так планировалось и в этом году. Но в последний момент им позвонила женщина, которая помогает по хозяйству. Она рассказала, что в доме кто-то поселился. Во дворе она увидела развешанное бельё, а в сам дом даже не смогла зайти. «Окупас» (захватчики пустующего жилья в Испании) поменяли замки. «Я видела троих молодых людей, которые убежали. А потом наткнулась на пару, которая поселилась в доме», - рассказала домработница.

Обращение в полицию не помогло. Там прямо сказали, что выселить захватчиков будет трудно. И это потребует времени. Тогда домработница и её муж попробовали сами поговорить с молодым человеком (25 лет) и его девушкой (19 лет), поселившимися на вилле. Они объяснили, что если те не уедут, они останутся без сезонной работы. Но это не помогло.

В итоге «окупас» продолжают жить на вилле, хозяева остались без отпуска, а домработница и её муж — без работы.

После карантина проблема захвата пустующего жилья в Испании обострилась. То и дело сообщается о казусных случаях. Например, на прошлой неделе получила огласку история с захватом квартиры в Луго, где "окупас" сами позвонили в полицию и пожаловались на бестактность хозяев.