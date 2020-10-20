Немцы и французы стали больше инвестировать в европейскую недвижимость

По данным международной консалтинговой компании Savills, немецкие и французские инвестиции в недвижимость Европы (в частности, испанскую) в этом году превысят прошлогодние. Аналитики полагают, что отсутствие крупных международных инвесторов позволило самим европейцам занять их место на рынке.
В период с января по сентябрь 2020 года немецкие инвесторы вложили более 1,4 млрд евро в недвижимость в Испании, что на 77% больше, чем в прошлом году (800 миллионов евро). За тот же период немецкие инвесторы также вложили более 1,89 млрд евро в британскую недвижимость (около 1,9 млрд евро за весь 2019 год) и более 850 млн евро — в итальянскую (в прошлом году — миллиард).
«Немецкий инвестор ищет качественные активы на стабильных рынках с юридической определенностью. Испания после появления SOCIMIs (общества инвестиций в недвижимость) стала одним из основных инвестиционных направлений для крупных немецких фондов», - объясняет Карлос Руис-Гарма, директор Savills по международным инвестициям для Южной Европы.
Французскими инвесторами до сентября вложено 2,45 млрд евро в Германии (2,54 млрд было за весь 2019 год). 1,1 млрд евро инвестированы в Соединенное Королевство и 1,5 млрд — в Италию (в 2019 году — 1,2 и 1,69 млрд соответственно). В Испании, по данным Savills Aguirre Newman, прямые инвестиции французского происхождения в жильё, офисы, коммерческую недвижимость и отели в настоящее время составляют более 400 миллионов евро. Это на 10% больше, чем в 2019 году.Темы: Недвижимость Бизнес