Владельцы туристической недвижимости в Испании перешли на долгосрочную аренду

Большинство владельцев испанской недвижимости, всегда сдававших её туристам, из-за пандемии коронавируса перешли на долгосрочную аренду.
По данным портала Fotocasa, 64% зарегистрированных на сайте арендодателей были вынуждены искать совсем других квартиросъёмщиков. Из них 49% перешли на долгосрочную аренду надолго, а 15% — временно. 36% пока удаётся работать в формате отпускного жилья.
Из-за резкого падения турпотока нелегко пришлось и отелям. Сократилось не только число бронирований, но и средний срок пребывания в них — с 10 дней в 2019 году до 7 — в 2020-м. Как сообщалось ранее, многие отельеры уже придумали, как выжить без туристов.Темы: Недвижимость Бизнес