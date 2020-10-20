Журнал Time Out назвал Эшампле самым крутым районом в мире

Журнал Time Out назвал самым крутым районом в мире Эшампле (Барселона). А именно левую его часть. На втором месте — Даунтаун в Лос-Анджелесе. На третьем — Самсёйпоу (Гонконг).
Рейтинг называется «40 самых крутых районов в мире». Он составляется ежегодно и основан на опросе 38 тысяч знатоков. Это люди, которые рассказывают о своём любимом месте в городе. Затем на основе этих данных редакторы составляют глобальный рейтинг. В этом году под первым номером стоит Esquerra de l’Eixample — левая часть Эшампле.
«Левая сторона Эшампле имеет характерную архитектуру, где у каждого многоквартирного дома есть свой собственный внутренний двор. Во время строгой изоляции в Барселоне эти пространства стали центром городской энергетики», - пишут авторы рейтинга. Местные жители наряжались, выходили на балконы и устраивали весёлые вечеринки с танцами.
Опять же, во время карантина именно здесь была создана локальная сеть взаимной поддержки, чтобы помогать наиболее уязвимым слоям населения. А местные рестораны готовили еду для медицинских работников.
Среди интересных мест, которые есть не во всех путеводителях, называются следующие: Fàbrica Lehmann, городской сад Espai Germanetes, рынок Ninot, парк Жоана Миро.
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