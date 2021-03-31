Названы самые дорогие районы Валенсии

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По данным компании Engel & Völkers, в 2020 году недвижимость в следующих районах Валенсии была самой дорогой: Эшампле, Пла-де-Реаль и Камин-де-Грау.
Средняя цена квадратного метра в Валенсии составляла в минувшем году 2241 евро. Но, например, в Эшампле она почти достигла 2700 евро. В единичных случаях цена за квадрат могла подниматься до 4000 евро. Например, в случае элитной недвижимости в районе Гран-Виа.
Несмотря на пандемию, спрос на жилье в Валенсии сохранялся. Среди иностранных покупателей самыми активными были немцы, французы и голландцы.