Власти Барселоны уличили порталы Idealista, Fotocasa и Habitaclia в нарушении закона об аренде недвижимости

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Власти Барселоны подали в суд на популярнейшие онлайн-платформы для поиска недвижимости в Испании — Idealista, Fotocasa и Habitaclia. Поводом стала публикация 16 объявлений без указания справочного индекса цен, что необходимо в соответствии с законом, регулирующем аренду в Каталонии.
Как сообщает портал 20minutos, к ответственности привлекут не только порталы, но и конкретно тех людей, которые публиковали объявления.
Всего подано 32 иска и штрафы по всем могут составить 96 тыс. евро суммарно. Но кроме этих объявлений, есть еще дело в отношении тех, кто подписал контракт с более серьезными нарушениями. Указанная в нем стоимость превышает установленные законом ограничения. В этом случае штраф может составить от 9 000 до 90 000 евро.
Выискивает нарушения и инициирует судебное преследование Дисциплинарный отдел при Муниципальном жилищном институте Барселоны (IMHAB), который призван бороться со спекуляциями на рынке недвижимости. В это же ведомство могут обращаться квартиросъемщики, которые догадались, что с ними поступили нечестно.