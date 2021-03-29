На побережье Коста-дель-Соль построят комплекс роскошных вилл

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Иностранные инвесторы вложились в амбициозный проект на юге Испании — новый комплекс роскошных вилл на побережье Коста-дель-Соль. Соглашение о строительстве уже подписано между французской управляющей компанией Firce Capital и инвестиционной компанией WeInvest Capital Partners со штаб-квартирой в Люксембурге.
Новый комплекс называется La Fuente. Он будет состоять всего из 15 вилл в районе Марбельи. Каждая будет стоить от 1,9 до 2,9 миллиона евро. Компания приобрела участок земли площадью 1,5 га в начале Золотой Мили, в нескольких метрах от пляжа.
Комплекс был спроектирован архитектором из Марбельи Эрнесто Паланко, который гарантирует «средиземноморский и неподвластный времени стиль». Работы планируется завершить в 2022 году.