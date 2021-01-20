IKEA начнёт продавать в Испании и Португалии домашние солнечные панели

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Производственно-торговая группа IKEA с весны 2021 года начнёт продавать в Испании и Португалии домашние солнечные панели для обеспечения электроэнергией частное жильё.
Линейка солнечных панелей будет называться Home Solar. Это совместный проект IKEA и компании Contigo Energía, которая принадлежит группе Grupo Gesternova. IKEA будет продавать панели, а Contigo Energía — помогать в их правильной установке и настройке. В результате, как надеются в IKEA, многие испанские домохозяйства перейдут на полностью автономное энергообеспечение, а экологи обязательно это оценят.
Представители шведского гиганта обещают, что панели будут доступными по цене, а партнёр обеспечит качественную их техническую поддержку. «По последние месяцы экономическая и социальная нестабильность резко возросла. Исходя из нашей политики, направленной на улучшение жизни в домах, мы адаптируем предложение так, чтобы оно было по карману потребителям», - подчеркнула генеральный директор испанского подразделения IKEA Петра Аксдорф.
Ранее стало известно, что власти Барселоны выделяют 50 млн евро на установку солнечных панелей на крышах частных домов. Вскоре финансирование этого проекта планируют довести до 166 млн. При этом вырабатываемой солнечной энергией планируется обеспечивать работу госпиталей, спортивных центров и других общественных учреждений. Зато финансирование проекта полностью ляжет плечи городского бюджета.