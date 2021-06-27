Мадрид и Барселона вошли в мировой топ-20 лучших городов для жизни

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Мадрид и Барселона существенно улучшили свои позиции в рейтинге лучших городов для жизни, который составляет The Economist Intelligence Unit, и оба вошли в первую двадцатку.
Первое место в рейтинге занял Окленд (Новая Зеландия). Далее следуют Осака (Япония), Аделаида (Австралия), Веллингтон (Новая Зеландия), Токио (Япония)… Барселона поднялась на 16 место, а Мадрид — на 19-е, передает телеграм-канал "Испания".
Авторы рейтинга классифицировали 140 городов по следующим направлениям: стабильность, здравоохранение, образование, культура, окружающая среда и инфраструктура.