В Испании продают апартаменты у моря от 36 тысяч евро

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В Испании выставили на продажу более 600 апартаментов у моря по цене от 36 тысяч евро. Акцию «Ваш дом на пляже» проводит агентство недвижимости Solvia.
Объекты расположены в туристических зонах на побережье Средиземного моря и Атлантического океана. Средняя площадь — 88 квадратных метров, а средняя цена апартаментов — 120 тысяч евро. Но есть и гораздо дешевле… Например, 25-метровую студию в провинции Жирона можно купить за 36 тысяч. А 78-метровую квартиру в Таррагоне — за 38 тысяч. За эти же деньги продаётся 37-метровая квартира с двумя спальнями в Торревьехе.
Больше всего предложений — в Валенсии (210), Андалусии (130) и Каталонии (90). По 30 объектов — в Мурсии и Астурии. Есть единичные предложения в Галисии, на Балеарских и Канарских островах.
Самые дешёвые квартиры находятся в Альмерии (средняя цена — 70 тысяч евро). А ещё — в Ла-Корунье (72 тысячи), Мурсии (85 тысяч) и Кастельоне (93 тысячи).