Кто из иностранцев покупает самую дорогую недвижимость в Испании?

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Ассоциация агентов недвижимости (API) и испанское подразделение архитектурного «Оскара» FIABCI опубликовали данные о зарубежных частных инвестициях в испанскую недвижимость.
За 2020 году иностранцы купили в Испании на 26,3% меньше объектов, чем в 2019-м (всего 46 303 сделки). И тем более меньше, чем в 2018-м, когда был установлен рекорд в 65 416 сделок.
Чаще всего иностранцы покупали жильё в Валенсии, Андалусии и Каталонии, передает телеграм-канал "Испания". По числу сделок ожидаемо лидировали британцы, французы и немцы.
Средняя цена за квадратный метр, несмотря на пандемию, выросла на 3,6% и составила 1781 евро. Самую дорогую недвижимость покупали шведы (5 322 евро за метр), немцы (4668 евро) и норвежцы (4662 евро).