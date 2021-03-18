Мадрид и Барселона попали в число лучших городов для молодых покупателей недвижимости 

Последние новости Испании на русском языке
Мадрид и Барселона занимают 13 и 18 позиции соответственно в рейтинге самых привлекательных городов для молодых покупателей жилой недвижимости. Рейтинг составляла британская страховая компания CIA Landlord. Первое место занимает Ванкувер.
В Мадриде и Барселоне средняя цена квартиры с двумя спальнями составляет 165 886 евро. Коммунальные платежи для такой квартиры составляют в Мадриде 140 евро в месяц, а в Барселоне — 139 евро. Авторы рейтинга также приводят среднюю заработную плату: 1 636 для Мадрида и 1 443 для Барселоны.
Что касается занявшего первое место Ванкувера, то за такую же квартиру здесь придется заплатить 243 тысячи евро, а за коммуналку — всего 56 евро в месяц. При средней зарплате в 3 тысячи евро.