Deloitte: инвестиции в испанскую недвижимость в 2021 году вырастут на 32%

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Компания Deloitte публикует отчёт об инвестициях в недвижимость, в котором, в частности, делает прогноз для Испании. По мнению аналитиков, в текущем году инвестиции в испанскую недвижимость вырастут на 32% и составят 11,5 млрд евро, вернувшись к докризисному уровню.
По словам экспертов, вместе с пандемией уйдут и проблемы на рынке. Этому будет в значительной степени способствовать массовая вакцинация населения и выработка коллективного иммунитета.
Инвестиции в испанскую недвижимость в 2020 году упали на 52% до 8,7 млрд евро. Наибольшее снижение произошло в гостиничном секторе, где инвестиции упали на 62%. За ними следует офисная недвижимость — сегмент, который аккумулирует больше всего средств. Здесь зафиксировано падение на 49%. От падения не спаслась даже логистика, несмотря на рост интернет-торговли. Падение составило 26%. Объекты для розничной торговли тоже покупали меньше — 23%.
В Испании все типы инвесторов сократили свои вложения в 2020 году. Больше всего снизили свою активность в сфере недвижимости институциональные инвесторы и Socimis - снижение составило 79%. Трансграничные инвестиции упали на 43%, а частные инвестиции — на 38%.