Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен на аренду жилья в Испании

Рынок аренды жилья в Испании начал год с падения цен. По данным портала idealista, в феврале арендная плата по всей стране упала на 0,9% по сравнению с первым месяцем года. Особенно ускорилось снижение цен в крупных городах. Например, в Мадриде и Барселоне с момента рекордного уровня, достигнутого в мае прошлого года, падение арендной платы измеряется двузначными цифрами. При этом большинство экспертов делают ставку на то, что текущая тенденция к снижению продолжится, но умеренно, по крайней мере, в течение первой половины года.