Эксперты прогнозируют дальнейшее падение цен на аренду жилья в Испании

Рынок аренды жилья в Испании начал год с падения цен. По данным портала idealista, в феврале арендная плата по всей стране упала на 0,9% по сравнению с первым месяцем года. Особенно ускорилось снижение цен в крупных городах. Например, в Мадриде и Барселоне с момента рекордного уровня, достигнутого в мае прошлого года, падение арендной платы измеряется двузначными цифрами. При этом большинство экспертов делают ставку на то, что текущая тенденция к снижению продолжится, но умеренно, по крайней мере, в течение первой половины года.
По словам Альберто Алькасара, директора программ «Инновации в секторе недвижимости и управления активами недвижимого имущества» университета IE, «предложение арендного жилья значительно увеличилось, в то время как спрос в целом упал. Аренда дешевела быстрее чем цены на недвижимость. Особенно на побережье и в крупных городах. Эксперт считает, что в 2021 году снижение продолжится.
Об этом говорит и Гонсало Бернардос, профессор экономики Барселонского университета (UB) и аналитик по недвижимости. Он напоминает, что «мы сталкиваемся с самым большим избытком предложения с момента прихода к демократии». «Цена резко падает, хотя это не всегда отражается в статистике из-за скидок, сделанных в ходе устных переговоров. И из-за того, что выход на традиционный рынок аренды домов для туристического использования и сезонной аренды увеличивает среднюю цену». Его прогноз заключается в том, что стоимость аренды упадет на 6% в 2021 году и продолжит снижение в 2022-м, когда она может упасть еще на 4%.
Несмотря на сложность составления прогнозов в такой нестабильной и неопределенной ситуации, как нынешняя, аналитики портала idealista также видит вероятность того, что тенденция корректировки цен продолжится в крупных городах.
Микель Эчаваррен, генеральный директор консалтинговой фирмы Colliers, считает, что больше всего упадет «арендная плата за большие квартиры, а вот стоимость аренды небольших помещений останется стабильной».
Сандра Даса, генеральный директор Gesvalt, настаивает на том, что в этом году тенденция прошлого года сохранится с умеренным снижением арендной платы, и поясняет, что «как и в случае с ценами продажи, удешевление аренды будет менее выраженным в наиболее востребованных районы, где обычно меньше предложений». И именно эти области «будут теми, которые возглавят восстановление, причем рост здесь будет намного быстрее, чем в остальной части Испании».
Кстати, о быстром восстановлении говорят почти все аналитики. Они полагают, что цены будут восстанавливаться с развитием массовой вакцинации населения и борьбой с COVID-19. По их прогнозам, 2022-й станет годом возврата к докоронавирусным уровням.