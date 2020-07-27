Карантин вызвал бум ремонтных работ в Испании

После карантина, введённого в Испании из-за коронавируса, 60% семей решили делать ремонт в своём жилище. Такие данные приводит Национальная ассоциация дистрибьютеров керамики и стройматериалов (Andimac).
Этот показатель на 10% превышает общеевропейский. Авторы исследования говорят, что 91% испанцев стали гораздо больше времени проводить дома. Это заставило их всерьёз задуматься об изменении планировки и обновлении жилплощади.
Как ранее сообщала noticia.ru, во время самого карантина, испанцам не разрешали затевать ремонт. Запрет касался, прежде всего, рабочих бригад. На время действия режима повышенной готовности запрещалось проведение «любых работ, которые предполагают нахождение в одном здании рабочих и людей, не связанных с работами». То есть нельзя было делать ремонт, например, в многоквартирном доме, где есть соседи.
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