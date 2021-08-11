Июньские продажи жилья в Испании почти удвоились

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Согласно статистике реестра недвижимого имущества Коллегии регистраторов Испании, продажи жилья выросли с 25 709 сделок в июне прошлого года до 45 439 сделок, зарегистрированных в июне этого года, или на 76,7%.
«Это увеличение почти на 20 000 операций в шестом месяце года связано с тем, что в июне 2020 года из-за пандемии все еще сохранялись ограничения и замедление активности», - подчеркивают регистраторы.
Кроме того, показатель, зарегистрированный в шестом месяце года, представляет собой рост на 18,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года (38 249). По словам регистраторов, эта разница гораздо более показательна, так как июнь 2019 года был совершенно обычным месяцем, не омрачённым пандемией, сообщает noticia.ru.
Наибольший рост продаж (относительно июня прошлого года) зафиксирован в Арагоне (+ 121,5%), Мелилье (+ 135,7%), Мадриде (+ 109,5%), Кастилии-Ла-Манче (+ 100,7%), Валенсии ( + 95,3%), Андалусии (+ 89,1%) и Кастилии-и-Леоне (+85,6).