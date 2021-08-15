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Жилищный сектор в Испании переживает настоящую революцию: после пандемии многие испанцы, мечтающие переехать, переселились в сборные недорогие дома.
Этому во многом способствовал глава сети супермаркетов Mercadona Хуан Ройг — один из богатейших жителей Испании. Через свою программу поддержки стартапов он начал продвигать испанскую компанию Onarc, которая разработала и запустила в продажу модульный дом Liten.
Это экологичный домик площадью 30 квадратных метров, который продаётся по цене от 39 000 евро. Вариант отделки и планировки можно выбрать, исходя из своих предпочтений. В доме можно разместить гостиную, спальню, кухню, ванную комнату и рабочее место.