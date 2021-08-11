Какую недвижимость в Испании предпочитают иностранцы?

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Эксперты рассказали, кто из иностранцев покупает больше всего испанской недвижимости, какую и где именно.
По данным портала Lacooop, большинство иностранцев, желающих купить недвижимость в Испании, прибывают из Норвегии (32%) и Швеции (15%). «После тяжелого года в секторе из-за пандемии инвестиционные индексы указывают на восстановление интереса к испанской недвижимости по мере роста темпов вакцинации», - отмечают эксперты портала.
Испанские регионы с наибольшим притоком капитала — Аликанте и Мурсия.
Наиболее востребованным типом жилья является отдельный дом с тремя спальнями, бассейном, террасой.
Средняя стоимость объекта — 250 000 евро.
«Климат, хороший вид, близость к пляжу и торговым центрам — факторы, которые инвесторы из-за пределов нашей страны чаще всего принимают во внимание при поиске жилья», - пояснила представитель Lacooop Моника Абрил.
Ранее стало известно, что иностранцы снова начали проявлять интерес к "золотым визам" в Испании.