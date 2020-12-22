Испанцы стали реже брать ипотеку

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Вызванный коронавирусом экономический кризис в Испании ударил и по рынку ипотечного кредитования. По итогам октября число выданных ипотечных кредитов в стране упало на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщил во вторник Национальный институт статистики.
В октябре в Испании было выдано 28 248 кредитов на покупку жилья. Однако это максимальный показатель с февраля текущего года и он на 5,1% выше, чем в сентябре. Но с начала года падение составило 7,4%.
Вместе с тем, в октябре выросла средняя сумма ипотечного кредита. Она составила 134 920 евро. Это на 4,6% больше, чем в октябре 2019-го. Но на 0,1% меньше, чем в сентябре текущего.
Что касается регионов, то самое значительное падение числа выданных кредитов зарегистрировано на Канарских островах (на 42%), в Наварре (21,7%) и Каталонии (на 21,1%).