Ипотечное кредитование в Испании в январе снова выросло

Число ипотечных кредитов, выданных в Испании в январе, выросло на 29,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает Национальный институт статистики (INE).

Всего в январе этого года в Испании было выдано 36 185 кредитов на покупку жилья. При этом стоит учесть, что в 2020 году (до пандемии коронавируса) за аналогичный период было выдано больше 40 тысяч ипотечных кредитов.

Средний размер ипотечного кредита составил 141 427 евро. Всего было выдано займов на 5,1 млрд евро. Больше всего выдано кредитов в Андалусии (7644), Мадриде (6063), Каталонии (5833) и Валенсии (4050).