В Жироне выставили на продажу замок за 10,7 млн евро

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В Жироне продают замок Фойша за 10,7 млн евро. Он является объектом культурного наследия.
Площадь строений составляет 1696 квадратных метров. А площадь участка — почти 50 соток. Сейчас замок — это частная резиденция, окружённая красивыми садами, с большими террасами, бассейном. Из окон открывается вид на поля и горы. Есть своя часовня. В замке шесть спален. Есть отдельное строение для прислуги с шестью спальнями и двумя санузлами.
Замок построен в период с XIII по XVII век. Сегодня он полностью отремонтирован, в помещениях стоит дорогая современная мебель, элементы декора.