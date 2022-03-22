В Испании за 2,5 млн евро продают дворец с часовней и огромным садом

В комарке Ос-Анкарес (Луго), в одном из самых живописных мест Галисии, выставили на продажу уникальный объект недвижимости.

За 2,5 млн евро здесь продаётся дворец XIX века с большой прилегающей территорией. Площадь участка — более 2 гектаров. При доме есть собственная часовня, а вокруг разбит сад.

Площадь дворца — 2200 квадратных метров. В доме есть семь спален и столько же ванных комнат, гараж, библиотека и множество других помещений.

За 4 часа можно добраться на машине до Мадрида.

Продажей занимается компания The Singular Space.