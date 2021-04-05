Инвесторы активизировались на рынке недвижимости Каталонии

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Инвестиции в недвижимость Каталонии растут, сообщает консалтинговая компания CBRE. По ее данным, в первом квартале 2021 года они составили 441 миллион. За тот же период 2020 года этот показатель не превышал 420 млн. При этом в четвертом квартале 2020 года инвестиции составили 458 млн.
Больше всего вкладывают в офисы, жилье под аренду и студенческие общежития в Барселоне. Активнее всего ведут себя немецкие инвестфонды — DWS и Commerzbank.
В CBRE считают, что в ближайшие месяцы сохранится рост инвестиционной активности.