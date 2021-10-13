Интерес иностранцев к испанской недвижимсти растёт

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В агентстве Alfa Inmobiliaria отмечают интерес иностранцев, в том числе, россиян, к испанской недвижимости. Особенно в провинциях Мадрид, Валенсия и Малага, а также на Балеарских островах и в Барселоне.
Вице-президент компании Хесус Дюке заявил, что интерес сейчас проявляют «латиноамериканцы, русские, китайцы и европейцы». По его словам, они и до пандемии были активны, а сейчас спрос стремительно восстанавливается. Кроме того, важным стимулом для поиска недвижимости в Испании стал переход многих работников на удалёнку.
Обратная картина наблюдается среди британцев. Они, напротив, продают свою недвижимость в Испании. Эксперты объясняют это последствиями брексита.