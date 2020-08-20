Икер Касильяс купил дом в Мадриде за 3 млн евро

После 5 лет в Португалии Икер Касильяс и его супруга Сара Карбонеро возвращаются в Испанию.
Касильяс после инфаркта официально завершил карьеру спортсмена, а Карбонеро перенесла операцию в связи с онкологическим заболеванием. Теперь у пары начинается новый этап в жизни. «Правда в том, что я постоянно был в разъездах и не проводил с Сарой достаточно времени», - заявил на днях Касильяс.
По информации испанских СМИ, новый дом супругов расположен в престижном районе Монклоа. Его площадь — 300 квадратных метров. Он обошёлся Касильясу в 3 млн евро.
«Я купил дом в районе Парке-Оэсте (Монклоа). Все мои друзья живут в Мостолес и Фуэнлабрада, а оттуда есть прямой выезд на трассу до Эстремадуры», - прокомментировал свою покупку Касильяс.
Однако журналистов смутил тот факт, что недвижимость оформлена только на Икера, а имя его жены нигде не фигурирует.
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